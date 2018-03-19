СМИ сообщили о секретном канале связи между США и КНДР

Новый глава Госдепа выступает за использование «тихой дипломатии» для урегулирования вопросов с КНДР.

Американская разведка установила закрытый канал связи с КНДР.

Как сообщает CBS News cо ссылкой на источники, инициатива нашла поддержку бывшего главы ЦРУ Майка Помпео, недавно назначенного на пост госсекретаря США.

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Новый канал связи действует в обход существующего открытого дипломатического канала, установленного Госдепом США. Один из чиновников рассказал CBS, что предшественник Помпео Рекс Тиллерсон поддерживал более «старомодный подход», предполагавший организацию встреч для обсуждения тех или иных вопросов. Майк Помпео же, как утверждают источники издания, выступает за использование «тихой дипломатии» для урегулирования вопросов с КНДР.

Как сообщал УНИАН, 9 марта стало известно о готовящейся встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Первая в истории встреча лидеров двух стран должна пройти в Стокгольме до конца мая.