Пожар в Кемерово: десятки людей сгорели в торговом центре - подробности (фото, видео)

В результате пожара в торговом центре российском Кемерово погибли 37 человек, еще 45 - пострадавших

Сильный пожар в крупном торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня” в российском Кемерово унес в воскресенье жизни 37 человек, сообщил Следственный комитет России в своем канале в Telegram.

Еще 45 человек пострадали. Также сообщается, что после пожара без вести пропал 41 ребенок.

Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, в то время как версия поджога также рассматривается, сообщают российские СМИ.

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Местные спасатели сообщили, что в момент начала пожара в торговом центре было много людей. По данным властей, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

Позже стало известно, что среди жертв пожара много детей, поскольку очагом возгорания оказалась батутная комната детского центра. По факту пожара возбуждено уголовное дело - следствие ведет Следственный комитет России.

Российские телеканалы показали кадры, на которых люди выпрыгивали из окон торгового центра, над которым поднимался черный дым.

Огонь в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ликвидирован, однако борьба с последствиями пожара не останавливается.