Пожар в Кемерово: десятки людей сгорели в торговом центре - подробности (фото, видео)

05:37, 26 марта 2018
Мир
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Еще 45 человек пострадали. Также сообщается, что после пожара без вести пропал 41 ребенок.

Причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, в то время как версия поджога также рассматривается, сообщают российские СМИ.

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Местные спасатели сообщили, что в момент начала пожара в торговом центре было много людей. По данным властей, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже. Там расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами.

Позже стало известно, что среди жертв пожара много детей, поскольку очагом возгорания оказалась батутная комната детского центра. По факту пожара возбуждено уголовное дело - следствие ведет Следственный комитет России. 

Российские телеканалы показали кадры, на которых люди выпрыгивали из окон торгового центра, над которым поднимался черный дым.

Огонь в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове ликвидирован, однако борьба с последствиями пожара не останавливается. 

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Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово
Теги: #пожар#Россия