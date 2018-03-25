При пожаре в ТЦ в Кемерово 69 человек пропали без вести, 40 из них - дети
22:56, 25 марта 2018Мир
4867
Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре в Кемерово начался в батутной комнате.
REUTERS
Пропавшими без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово числятся 69 человек.
Читайте такжеПожар в ТЦ в России: пять человек погибли, несколько животных могли сгореть заживо в клетках
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. «По уточненным данным, без вести пропали 69 человек, среди которых 40 детей», - сказал он.
Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре в Кемерово начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой. Число жертв возросло до 7 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерово