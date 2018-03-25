При пожаре в ТЦ в Кемерово 69 человек пропали без вести, 40 из них - дети

Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре в Кемерово начался в батутной комнате.

Пропавшими без вести при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в российском Кемерово числятся 69 человек.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. «По уточненным данным, без вести пропали 69 человек, среди которых 40 детей», - сказал он.

Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре в Кемерово начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой. Число жертв возросло до 7 человек.