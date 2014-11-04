В Пакистане толпа мусульман забила до смерти супругов за ненадлежащее отношение к Корану

В ответ на убийство, что произошло в местности Кот-Радха-Кишан за 60 километров на юго-запад от города Лагора, столице пакистанской провинции Пенджаб, главный министр провинции Шахбаз Шариф назначил комиссию, которая должна срочно расследовать его обстоятельства, и приказал усилить меры безопасности в преимущественно христианских кварталах во всей провинции, сообщает Радио Свобода.

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