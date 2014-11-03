Financial Times: В БРИКС начинают появляться трещины

Об этом пишет Гидеон Рахман в своей статье, которая называется «В БРИКС начинают появляться трещины», опубликованной в британской газете Financial Times.

Президент Бразилии Дилма Руссефф воспользовалась этим событием, чтобы провести саммит лидеров пяти стран-членов БРИКС: самой Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было объявлено о создании нового банка развития БРИКС со штаб-квартирой в Шанхае.

Единственное, что испортило праздник БРИКС, организованный госпожой Руссефф, был впечатляющий разгром сборной Бразилии в матче с Германией, который закончился со счетом 7:1 в пользу Германии. Несколько месяцев спустя начинает появляться такое ощущение, что БРИКС, в конечном счете, может испытать такое же разочарование, как и принимающая чемпионат сторона.

В БРИКС начинают возникать три больших проблемы. Во-первых, экономическая. Три из пяти стран-членов – Бразилия, Россия и Южная Африка – находятся в очень затруднительном экономическом положении. Выборы в Индии в этом году также проходили на фоне разочаровывающего экономического роста, который не улучшался в течение нескольких лет. Среди всех стран БРИКС только в Китае экономика продолжает расти более чем на 7 % в год – но при этом проводятся очень сложные реформы. Общая динамика должна была стать основой истории БРИКС, но этого не случилось, по крайней мере, на данный момент.

Вторая трудность носит политический характер. Когда в странах БРИКС был экономический подъем, вполне естественно было утверждать, что их политические системы также хорошо функционировали. Теперь, когда у некоторых из них большие проблемы, политические недостатки, такие, как коррупция, стали более очевидными.

Третья проблема заключается в несвязности группы. Хотя страны БРИКС явно стремятся стать голосом не-западного мира, они несопоставимы между собой. События в Бразилии или ЮАР не проливают свет на будущее Китая – страны настолько большой и мощной, что она находится в своей собственной категории. Между тем, Россия погрязла в глубоком и беспрецедентном кризисе в отношениях с Западом.

Даже если еще остаются некоторые похожие черты между этими странами, они не всегда являются положительными. Я провел прошлую неделю в Южной Африке, и был поражен тем, насколько проблемы этой страны похожи на проблемы Бразилии. В 2010 г., когда г-жу Руссефф впервые избрали на пост президента, рост страны был на уровне 7,5 % в год. Но в этом году рост, вероятнее всего, будет меньше 1 %. В Южной Африке экономический рост в этом году, видимо, будет около 1,4 %, а это гораздо меньше, чем прогнозировалось в национальном плане развития – 5 %.

В обеих странах наслаждение изумительно красивой природой и потенциально привлекательный образ жизни уничтожает всепроникающий страх перед преступностью. Первые четыре истории в ночном выпуске новостей, которые я смотрел в Йоханнесбурге, были об убийствах, в том числе об убийстве вратаря национальной сборной по футболу. В обеих странах многочисленный низший класс нуждается в предоставлении ему основных услуг и достойном жилье, в то время как средний класс жалуется на то, что инфраструктура становится все более ненадежной. Даже в шикарных районах Йоханнесбурга отключали свет и воду в последние недели.

Жалобы на коррупцию являются главной политической темой в Бразилии и Южной Африке – это относится и к трем другим странам БРИКС. Председатель КНР Си Цзиньпин сделал главным вопросом для своей администрации кампанию по борьбе с взяточничеством. В Индии аскетический образ премьер-министра Нарендра Моди и обещания очистить правительство обеспечили ему победу на выборах в этом году. В России, тем временем, противники президента Владимира Путина окрестили его «Единую Россию» «партией жуликов и воров».

Тот факт, что президент ЮАР Джейкоб Зума завязал тесную дружбу с Путиным, только способствовал распространению коррупции в его администрации. Но отношения между Путиным и Зумой также являются признаком дипломатических связей между странами БРИКС. В Москве несколько недель назад представитель России в БРИКС указал мне на то, что ни одна из стран-членов БРИКС не голосовала в ООН за резолюцию, осуждающую аннексию Крыма. Он утверждал, что БРИКС разделяют общие враждебные настроения к доминированию США в мире.

Тем не менее, несмотря на то, что страны БРИКС, возможно, действительно разделяют общее ощущение того, что Запад управляет миром уже слишком долго, в их мировоззрении есть глубокие расхождения. Есть огромная разница между полу-пацифистской многосторонностью Бразилии и злым национализмом современной России. Китай, тем временем, явно собирается прокладывать свой собственный путь на международном уровне, независимо от того, что думают другие страны БРИКС.

Возможно, главный геополитический вопрос для БРИКС – в состоянии или хочет ли Китай стать ядром этой группы, подобно тому, как США являются ядром западного альянса.

Размещение банка БРИКС в Шанхае – и предположение о том, что потенциально он сможет составить конкуренцию Всемирного банку, базирующемуся в Вашингтоне – было преднамеренным символичным сигналом.

Но от символизма до конкретики перейти довольно сложно. Российские и индийские власти могут считать проблемой «однополярность» мира с центром в Вашингтоне, но никто из них не спешит перенести этот центр в Пекин.

Тот факт, что все пять стран БРИКС борются с коррупцией у себя дома, говорит о том, что у них есть общая проблема с формированием солидных отечественных институтов. Это, в свою очередь, ставит под сомнение их коллективную способность решить еще более сложную задачу – создание новых международных организаций. Вряд ли пять слабых стран БРИКС смогут создать новый мировой порядок.