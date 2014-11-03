У побережья Турции затонуло судно с беженцами
В Босфорском проливе затонула лодка, в которой находилось несколько десятков беженцев.
Не менее 24 человек утонули, передает Deutsche Welle со ссылкой турецкую газету Hürriyet, которая приводит данные местной береговой охраны.
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Беженцы пытались добраться на лодке к берегам стран Евросоюза. По одним сведениям, они направлялись в Румынию, по другим - в Болгарию.
На судне находились около 30-40 человек, включая 12 детей и 7 женщин. 7 человек удалось спасти, еще несколько числятся пропавшими без вести. По информации СМИ, в лодке находились беженцы из Афганистана и Сирии.
На месте крушения недалеко от поселка Румели Фенери продолжается спасательная операция. В ней участвуют 7 судов береговой охраны, вертолет и группа водолазов. Тем временем прокуратура начала расследование происшествия. По предварительным данным, лодка утонула из-за перегруженности и сложных погодных условий.