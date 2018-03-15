Новые приключения "человека-паука": известный француз покорил очередной небоскреб (видео)
12:49, 15 марта 2018Мир
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Покоренных вершин в арсенале франзуца уже более полутора сотен. Больше всего он гордится восхождением на самое большое здание мира.
55-летний экстремал вылез на здание бизнес-центра "Тоталь" в Париже / Скриншот видео ТСН
Известный на весь мир французский скалолаз Ален Робер покорил очередной небоскреб.
Как говорится в сюжете ТСН, это первое восхождение, с тех пор как прошлым летом он сломал запястье. В этот раз традиционно без страховки и разрешения властей, 55-летний экстремал вылез на здание бизнес-центра "Тоталь" в Париже.
Таких покоренных вершин в арсенале Робера уже более полутора сотен. Больше всего он гордится восхождением на самое большое здание мира – небоскреб Бурдж Халифа в Дубае высотой 828 метров.
Известный француз Ален Робер покорил очередной небоскреб
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