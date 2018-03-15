Новые приключения "человека-паука": известный француз покорил очередной небоскреб (видео)

Покоренных вершин в арсенале франзуца уже более полутора сотен. Больше всего он гордится восхождением на самое большое здание мира.

Известный на весь мир французский скалолаз Ален Робер покорил очередной небоскреб. Как говорится в сюжете ТСН, это первое восхождение, с тех пор как прошлым летом он сломал запястье. В этот раз традиционно без страховки и разрешения властей, 55-летний экстремал вылез на здание бизнес-центра "Тоталь" в Париже. Таких покоренных вершин в арсенале Робера уже более полутора сотен. Больше всего он гордится восхождением на самое большое здание мира – небоскреб Бурдж Халифа в Дубае высотой 828 метров.

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