Новые приключения "человека-паука": известный француз покорил очередной небоскреб (видео)

12:49, 15 марта 2018
Мир
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55-летний экстремал вылез на здание бизнес-центра "Тоталь" в Париже / Скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, это первое восхождение, с тех пор как прошлым летом он сломал запястье. В этот раз традиционно без страховки и разрешения властей, 55-летний экстремал вылез на здание бизнес-центра "Тоталь" в Париже.

Таких покоренных вершин в арсенале Робера уже более полутора сотен. Больше всего он гордится восхождением на самое большое здание мира – небоскреб Бурдж Халифа в Дубае высотой 828 метров.

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Теги: #Франция#Ален Робер