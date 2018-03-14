Украинские журналисты побывали в родном городке Меркель и пообщались с ее учителем (видео)

ТСН разыскала бывшего учителя математики и классного руководителя канцлера.

В восточногерманском городе Темплин всего 16 тысяч жителей. ТСН разыскала бывшего учителя математики и классного руководителя Ангелы Кастнер, которую все знают как Меркель. Он поделился воспоминаниями о ее обучении и "политической" юности.

Как сообщал УНИАН, Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии.