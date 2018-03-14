Украинские журналисты побывали в родном городке Меркель и пообщались с ее учителем (видео)
21:16, 14 марта 2018Мир
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ТСН разыскала бывшего учителя математики и классного руководителя канцлера.
В восточногерманском городе Темплин всего 16 тысяч жителей. ТСН разыскала бывшего учителя математики и классного руководителя Ангелы Кастнер, которую все знают как Меркель. Он поделился воспоминаниями о ее обучении и "политической" юности.
Как сообщал УНИАН, Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии.
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