Украинские журналисты побывали в родном городке Меркель и пообщались с ее учителем (видео)

21:16, 14 марта 2018
Мир
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Как сообщал УНИАН, Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии.

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