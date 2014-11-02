Эстония запретила въезд в страну российскому актеру Охлобыстину

22:01, 02 ноября 2014
Мир
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Эстония запретила въезд в страну российскому актеру Ивану Охлобыстину.

Охлобистіну заборонили в'їзд в Естонію / Фото: УНИАН

Российский актер Иван Охлобыстин внесен в список нежелательных в Эстонии лиц, сообщает ТАСС.

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"Данная информация подтверждена министерством внутренних дел", - сообщила эстонская национальная телерадиокомпания.

Напомним, что российскому актеру запретили въездв Украину и Латвию.

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