Эстония запретила въезд в страну российскому актеру Охлобыстину
22:01, 02 ноября 2014Мир
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Эстония запретила въезд в страну российскому актеру Ивану Охлобыстину.
Охлобыстину запретили въезд в Эстонию / Фото: УНИАН
Российский актер Иван Охлобыстин внесен в список нежелательных в Эстонии лиц, сообщает ТАСС.
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"Данная информация подтверждена министерством внутренних дел", - сообщила эстонская национальная телерадиокомпания.
Напомним, что российскому актеру запретили въездв Украину и Латвию.
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