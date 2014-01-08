Скандальное письмо Охлобыстина Путину удалили из Twitter

Сообщение было удалено несколько раз после того, как Охлобыстин пытался его возобновить на своей ленте. Это следует из твитов актера. В то же время, автор микроблога не указывает прямо, кто это сделал.

"Я не удалял", "Кто-то за меня удалил", - отвечал он на вопросы пользователей.

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Напомним, ранее, 7 января, Иван Охлобыстин опубликовал в Твиттере открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой вернуть в уголовный кодекс статью "за мужеложество".

"Прошу Вас способствовать скорейшему возвращению в Уголовный Кодекс Российской Федерации 121-ой статьи, карающей за "мужеложество". К сожалению статья, запрещающая пропаганду гомосексуализма, не достаточно эффективна, поскольку наличие официально зарегистрированных сообществ гомосексуалистов само по себе является прямой рекламой гомосексуализма и противоречит, ранее принятому, закону "о защите чувств верующих", - сказано в письме.