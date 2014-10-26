Латвия внесла Охлобыстина в ”черный список”

Об этом сообщает Delfi.

Министр разъяснил свою позицию в Twitter тем, что высказывания актера разжигают этническую вражду. Кроме того, позже в переписке Ринкевичс добавил, что на принятие решения о включении в ”черный список” повлияли заявления Охлобыстина о том, что геев нужно сжигать.

Читайте такжеОпубликован список представителей российских СМИ, которым могут запретить въезд в Украину