Латвия внесла Охлобыстина в ”черный список”
03:33, 26 октября 2014Мир
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс внес в ”черный список” российского актера Ивана Охлобыстина.
Охлобыстину закрыли въезд в Латвию / УНИАН
Об этом сообщает Delfi.
Министр разъяснил свою позицию в Twitter тем, что высказывания актера разжигают этническую вражду. Кроме того, позже в переписке Ринкевичс добавил, что на принятие решения о включении в ”черный список” повлияли заявления Охлобыстина о том, что геев нужно сжигать.
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