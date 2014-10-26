Латвия внесла Охлобыстина в ”черный список”

03:33, 26 октября 2014
Мир
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс внес в ”черный список” российского актера Ивана Охлобыстина.

Охлобистіну закрили в'їзд до Латвії / УНІАН

Об этом сообщает Delfi.

Министр разъяснил свою позицию в Twitter тем, что высказывания актера разжигают этническую вражду. Кроме того, позже в переписке Ринкевичс добавил, что на принятие решения о включении в ”черный список” повлияли заявления Охлобыстина о том, что геев нужно сжигать.

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