В посольстве РФ в Лондоне заявили об "упадке российско-британских отношений"

Россия считает высылку своих дипломатов "необоснованной" и вину за упадок отношений возложила на политическое руководство Великобритании.

В Посольстве России в Великобритании назвали высылку российских дипломатов «необоснованной».

Как сообщает российская дипмиссия, сегодня посол РФ Александ Яковенко был вызван в Форин Офис, где ему было заявлено об объявлении 23 российских дипломатов персонами нон грата.

«Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании», - объявили в посольстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии, идентифицированных как офицеры российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.