Die Welt: Против Владимира Путина поможет только твердая рука

Об этом пишет Жак Шустер в своей статье «Против Владимира Путина поможет только твердая рука», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Русский писатель Владимир Набоков однажды назвал свою Родину «страной моральных кретинов, улыбающихся рабов и равнодушных тиранов» и при этом имел в виду жестокость советского режима. Вряд ли кто-либо из его современников на Западе разделял эту суровую оценку. Напротив, по крайней мере, с шестидесятых годов в наших широтах появилась склонность, скрашивать российские провалы в стране и за ее пределами.

Страх взял свое, страх перед огромной территорией, размерами хищного медведя, который от Польши, Венгрии и до Чехословакии поглощал то одно, то другое государство, или расширял свою сферу власти. Часто то, что до железного занавеса считалось примирением, оказывалось не более чем осторожными действиями со стороны Москвы.

Иллюзия того, что Россия хочет быть частью Запада

После падения Берлинской стены - по крайней мере, в Германии – появилась иллюзия того, что Россия хочет быть равноправной частью Запада; за этим последовала вера в то, что и Москва считает силовую политику пережитком прошлого. Немцы праздновали «конец истории», радовались чудесному новому времени и не заметили, что этот комфорт, этот предположительно прочный мир лишь ненадолго мелькнул на горизонте.

Еще больше все перепугались, когда Россия объединилась при президентстве Владимира Путина, чтобы вернуться к холодной политике интересов павшей гигантской империи, которая изучила слабости Запада и, поэтому без серьезных последствий радовалась собственной жестокости и грубости.

Москва не перестанет провоцировать Запад

Запад ответил санкциями. Но он по-прежнему не готов расценивать поведение России как тревожный сигнал, который требует новой стратегии: политики сдерживания.

Москва не перестанет провоцировать Европу и НАТО. Кремль делает это не для того, чтобы довести Запад до белого каления. Подобными нарушениями правил - от вторжения в воздушное пространство Балтики во время угрожающих маневров до разжигания конфликта в Украине - Россия явно проверяет, как далеко она может зайти.

Каждый шаг Запада назад является шагом вперед для Москвы. Запад должен не позволить запугать себя, продемонстрировать твердость, провести границы, укрепить свою собственную защиту, выделить больше денег на армию и прежде всего, постоянно напоминать Москве, что восточные члены НАТО так же важны, как и западные. Для Германии это может означать преобразование многонационального корпуса в Щецине в немецко-польское подразделение. И не только в качестве батальона караула.