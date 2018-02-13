"Они не пробовали османскую пощечину" - Эрдоган ответил США на решение увеличить помощь курдам

16:44, 13 февраля 2018
Мир
796 0
REUTERS

Читайте такжеЭрдоган объявил о скором наступлении турецких войск на город Африн"Они говорят - мы ответим, если нас ударят. Однако совершенно ясно, что они никогда не пробовали османскую пощечину", - заявил турецкий президент, передает ahaber.com.tr. Эти слова Эрдогана присутствующие встретили одобрительными аплодисментами.

Он добавил, что пришло время говорить открыто - деньги, за которые США поддерживают курдские отряды - это деньги американского народа.

В связи с этим Эрдоган призвал США прекратить "театр" в Сирии с борьбой против террористической группировки "Исламское государство", которая оборачивается борьбой против Турции.

Жесткие заявления Эрдогана стали ответом на запрос Пентагона дополнительно выделить деньги на подготовку и оснащение курдов с отрядов самообороны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Эрдоган#курды