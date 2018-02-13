"Они не пробовали османскую пощечину" - Эрдоган ответил США на решение увеличить помощь курдам

Эрдоган пригрозил США "пощечиной" в случае увеличения помощи вооруженным курдским Отрядам народной самообороны.

Решение США увеличить финансовую помощь вооруженным курдским Отрядам народной самообороны повлияет на решения, принимаемые Анкарой. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на собрании возглавляемой им партии.

Читайте такжеЭрдоган объявил о скором наступлении турецких войск на город Африн"Они говорят - мы ответим, если нас ударят. Однако совершенно ясно, что они никогда не пробовали османскую пощечину", - заявил турецкий президент, передает ahaber.com.tr. Эти слова Эрдогана присутствующие встретили одобрительными аплодисментами.

Он добавил, что пришло время говорить открыто - деньги, за которые США поддерживают курдские отряды - это деньги американского народа.

В связи с этим Эрдоган призвал США прекратить "театр" в Сирии с борьбой против террористической группировки "Исламское государство", которая оборачивается борьбой против Турции.

Жесткие заявления Эрдогана стали ответом на запрос Пентагона дополнительно выделить деньги на подготовку и оснащение курдов с отрядов самообороны.