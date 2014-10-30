В Москве задержали учителей и медиков, которые вышли на протест

По данным "ОВД-Инфо", семь человек были задержаны. Онлайн-издание Йод также сообщило о краткосрочном задержании своего корреспондента, передает Дождь.

Позже их отпустили без обвинений в правонарушении. Сотрудники правоохранительных органов составили административные протоколы и провели разъяснительные беседы.

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Согласно информации корреспондента "Йода", всего в акции принимали участие около 40 человек. Большинство из них - педагоги и врачи, которые остались без обещанного жилья.