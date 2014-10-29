Половина россиян считает возможным повторение сталинских репрессий - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса российского Фонда общественного мнения.

Так, на вопрос "Как вы думаете, могут ли при вашей жизни повториться массовые политические репрессии в нашей стране? И если да, то вероятность повтора таких репрессий велика или мала?" 14% ответили, что да, вероятность таких репрессий высока, и 34% - что вероятность есть, но она мала.

По мнению 20% респондентов, повтора репрессий не будет. Затруднились с ответом 19%.

Читайте такжеЧисло россиян, считающих Запад своим врагом, за полгода выросло до рекордных значенийПо сравнению с 2012 годом, мнение россиян по данному вопросу почти не изменилось - тогда вероятность репрессий признавал 51% опрошенных (23% оценивали вероятность как высокую, 28% - как низкую).

Примечательно, что за два года в России изменилась конфигурация мнения об ответственности за репрессии. Если в 2012 году больше всего в этом обвиняли лично Сталина (43%) и его окружение (37%), то теперь приоритеты изменились: окружение винят 42% россиян, а самого Сталина - 40%.