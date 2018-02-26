В Москве в шкафу повесился топ-менеджер Высшей школы экономики

21:08, 26 февраля 2018
Мир
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Mash

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Коллеги обнаружили его тело висящим в шкафу в его кабинете. На месте работают следователи.

"В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в СИЗО Днепра повесилась ударившая молотком бойца АТО сепаратистка.

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Теги: #повесился топ-менеджер#самоубийство топ-менеджера в Москве