В Москве в шкафу повесился топ-менеджер Высшей школы экономики

21:08, 26 февраля 2018 Мир 2121

Коллеги обнаружили его тело висящим в шкафу в его кабинете.

В Москве повесился руководитель дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников. По предварительный данным, речь идет о суициде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Читайте также"Перебитые до костей руки и порезанная голова": на Киевщине нашли мертвым 23-летнего контрактника Коллеги обнаружили его тело висящим в шкафу в его кабинете. На месте работают следователи. "В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, в СИЗО Днепра повесилась ударившая молотком бойца АТО сепаратистка.

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