В Москве в шкафу повесился топ-менеджер Высшей школы экономики
21:08, 26 февраля 2018
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Коллеги обнаружили его тело висящим в шкафу в его кабинете.
По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве / Mash
В Москве повесился руководитель дирекции общего образования Высшей школы экономики Сергей Калашников. По предварительный данным, речь идет о суициде.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Коллеги обнаружили его тело висящим в шкафу в его кабинете. На месте работают следователи.
"В Высшей школе экономики в Москве очень серьезное ЧП. В своем кабинете найден мертвым высокопоставленный сотрудник учебного заведения. По предварительным данным, речь может идти о самоубийстве", - говорится в сообщении.
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