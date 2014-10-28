Россия планирует построить в Арктике 13 аэродромов

Об этом пишет РИА Новости.

"Предусмотрено строительство 13 аэродромов, одного наземного авиационного полигона, 10 технических позиций радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации", — сказал Мизинцев на заседании Общественного совета при Минобороны.

Мизинцев подчеркнул, что для обеспечения военной безопасности России в арктической зоне поэтапно развивается инфраструктура и формируются соединения и воинские части в регионе. Он напомнил, что ведутся работы по строительству объектов на островах Котельной, Врангеля, Земля Александры, Новая Земля и на мысе Шмидта.

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Мизинцев подчеркнул, что в целях подготовки к зиме и в интересах создания Арктической группировки на 100% выполнен план северного завоза: завезено более 39 тысяч тонн материальных средств, доставлено более 123 тысяч тонн груза.