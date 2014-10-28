Доклад: за последние 10 лет убиты 370 журналистов, большинство их убийц не наказаны

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад Комитета защиты журналистов. В докладе под названием «Дорога к справедливости: разрываем порочный круг безнаказанности в убийствах журналистов» утверждается, что правительства так и не приняли целенаправленных мер по уменьшению насилия в отношении журналистов, передает Газета.Ru.

Из 370 погибших журналистов большинство занимались освещением таких тем как коррупция, войны, преступность, защита прав человека.

«Нераскрытые убийства журналистов, которые стремились донести информацию обществу, являются большой угрозой для свободы прессы», - заявила Элизабет Уитчел, являющаяся одним из авторов доклада.

«Очень важно, чтобы правительства разных стран и ООН предоставили поддержку в борьбе с этим порочным кругом безнаказанности», - добавила она.

В докладе сообщается, что наиболее опасными для журналистов странами являются Ирак, Сомали, Филиппины, Мексика, Россия и Сирия. В то же время ситуация со свободой слова в Колумбии и Бразилии заметно улучшается.

На основании полученных результатов Комитет защиты журналистов призвал лидеров государств публично и недвусмысленно осудить все акты жестокости в отношении журналистов.