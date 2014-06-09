Дело Политковской: Подсудимые получили сроки от 12 лет до пожизненого, заказчика не нашли

Об этом передает РИА Новости из зала суда.

Признанный виновным в организации убийства Лом-Али Гайтукаев и сам киллер Рустам Махмудов получили пожизненные сроки, а их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов – соответственно, 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима.

Помимо этого, суд взыскал с осужденных 5 миллионов рублей в пользу детей убитой журналистки.

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Действия подсудимых суд квалифицировал как "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, в составе организованной группы лиц по найму". Также суд признал их виновными в незаконном обороте оружия, а Рустам Махмудов также осужден за похищение гражданина Армении в 1996 году и вымогательстве денег у его родных.

Мотивом преступления названо недовольство журналистской деятельностью Политковской, а заказчиком - "неустановленное лицо, недовольное изобличающими публикациями Политковской о нарушении прав человека, хищении государственной собственности и превышении должностными лицами служебных полномочий".

Обозреватель "Новой газеты", известная журналистскими расследования Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в октябре 2006 года. Это убийство стало одним из самых громких в истории России за последние годы.