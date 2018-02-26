«Мясо для Вагнера»: российские ЧВК набирают новую партию наемников через объявления в сети

Количество объявлений с характерными "вакансиями для ветеранов" резко возросло после разгрома группы «вагнеровцев» в Сирии.

В феврале российские частные военные компании резко увеличили активность по набору «персонала», в частности – при помощи объявлений на российских сайтах с вакансиями.

Читайте такжеПушечное мясо: в ЧВК "Вагнера" нашли группу украинцев (видео)Об этом в Facebook сообщает военный аналитик Дмитрий Тымчук. По его словам, количество объявлений с характерными предложениями о работе возросло после разгрома группы «вагнеровцев» в Сирии.

«При детальном изучении соответствующих вакансий на таких сайтах, как avito.ru, 63rabota.ru, rabota-smolensk.ru и др. (см. скрины) мы видим, что лютая, бешенная вербовка идет по всем регионам РФ – при этом данные вакансии завуалированы под вакансию «охранник объектов», работающий «вахтовым методом» со сроком «командировок» 3 мес», - указывает Тымчук.

Аналитик отмечает ряд особенностей, характерных для подобных вакансий. Так, в глаза сразу бросается заработная плата от 80 000 рублей (при условии, что даже в Москве средняя заработная плата охранника не превышает 60 000 рублей).

От соискателей требуется хорошая физическая подготовка и опыт работы в горячих точках. Наниматели рассматривают все военно-учетные специальности. Полноценный адрес компании-нанимателя в объявлениях отсутствует.

«Данное объявление датировано 20 февраля 2018 года. Откуда смело можно сделать вывод, что «слухи» о больших потерях в рядах ЧВК Вагнера превращаются в факты. А острая нехватка «пушечного мяса» после последних событий в Сирии заставляет в срочном порядке вербовать очередную партию «ихтамнетов», - отмечает Тымчук.

Он также указывает, что оккупационные власти ОРДЛО также формируют два «сирийских батальона» из числа местных жителей, несмотря на некомплект подразделений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.