На службе России от Донбасса до Сирии: волонтеры установили 25 наемников ЧВК "Вагнера", СБУ подтвердила данные (фото)

Некоторые из наемников имеют ведомственные награды за боевые действия на Донбассе.

Спикер СБУ Елена Гитлянская подтвердила правдивость информации, обнародованной волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm, касающейся данных о российских наемниках ЧВК "Вагнера".

"СБУ сообщает, что обнародованные данные наемников, их должности и личные номера идентичны имеющейся у Службы информации", - сообщила Гитлянская в Facebook.

Читайте такжеТрамп может использовать разгром наемников РФ в Сирии как пример своей жесткости насчет Москвы – Bloomberg"Уже сейчас можем представить личные данные 26 наемников (25 танкистов + 1 начальник службы ГСМ). Нам пока не удалось установить, кто из них конкретно принимал участие в боях под Дейр-эз-Зор (Сирия, - Ред.), но некоторые имеют ведомственные награды за боевые действия на Донбассе, в том числе за танковые бои под Луганским аэропортом, подписанные лично президентом России", - говорилось в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.

Полный список наемников можно посмотреть здесь.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.