"Имперский реликт": эксперт предрек неизбежный распад России

РФ — это недораспавшаяся Российская империя, подчеркнул политолог.

Российская Федерация является последним в современном мире геополитическим имперским реликтом.

Об этом заявил экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин в чате на "Главреде".

"РФ — это недораспавшаяся Российская империя. Правящая в Кремле КГБистская корпорация во главе с Путиным и Медведевым полностью себя изжила. Она не дает структурироваться и осуществить национальное самоопределение, по крайней мере, 21 титульной нации на просторах существующей российской сублимации", — заявил он.

Читайте такжеРоссийский политолог рассказал о поражении Путина в УкраинеСоскин считает, что по своей сути Кремль является имперской метрополией еще худшей, чем в свое время была Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия и Нидерланды.

"Они тоже были центрами колониальных империй. Как известно, данные империи распались. То же должно произойти и с РФ. Исходя из того, что Украина и Россия все более поглощаются волнами военного психоза, однозначно, что, если этот процесс не будет прекращен, то торговые, экономические, дипломатические, культурные отношения будут разорваны. Это объективная реальность", — добавил эксперт.

Напомним, ранее Соскин объяснил, почему Путин как президент обречен.