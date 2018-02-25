Совбез ООН принял резолюцию с требованием гуманитарного перемирия в Сирии

Резолюция, принятая Советом Безопасности ООН 24 февраля, содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии безотлагательно прекратить военные действия по всей стране.

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию с требованием 30-дневного прекращения огня в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

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Резолюция содержит призыв ко всем сторонам конфликта в Сирии безотлагательно прекратить военные действия по всей стране, чтобы можно было беспрепятственно направить гуманитарную помощь и эвакуировать больных и раненых, в частности, в Восточной Гуте, где не прекращаются обстрелы.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.

Восточная Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающихся под контролем повстанцев. В ООН заявляли, что с 4-го по 9 февраля там было убито не менее 277 гражданских лиц, 230 из них – воздушными ударами сирийского правительства и его союзников, еще 812 гражданских лиц получили ранения.

С 18 февраля там погибло по меньшей мере 370 человек, 1500 ранено, отмечал региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис на заседании Совбеза ООН 22 февраля.

Тогда Совет Безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, с целью принять резолюцию о 30-дневном перемирии. Посол России в ООН Василий Небензя заявил о несогласовании проекта и подал свои правки.