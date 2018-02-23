Атаку "Вагнера" в Сирии разрешил российский министр - СМИ

Российский олигарх, который, по мнению американской разведки, контролировал наемников в Сирии, рассказал что "получил разрешение" на атаку от министра, имя которого не называется.

Атака наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер» произошла с разрешения российского министра.

Об этом сообщает The Washington Post с ссылкой на данные разведки США. Согласно информации, российский олигарх Евгений Пригожин, который, как полагают, контролировал российских наемников, которые атаковали американские войска и их союзников в Сирии в этом месяце, был в тесном контакте с кремлевскими и сирийскими чиновниками в дни и недели до и после нападения.

Как сообщает издание, в перехваченных в конце января сообщениях олигарх Пригожин сказал высокопоставленному сирийскому чиновнику, что он ”получил разрешение“ от неназванного российского министра на продвижение ”быстрой и сильной" инициативы, которая состоится в начале февраля.

Читайте такжеРазгром наемников "Вагнера" в Сирии: волонтеры узнали, кто планировал провальную операцию РФ (фото)Американская разведка считает, что Пригожин также “почти наверняка” контролирует российских наемников, воюющих в Сирии от имени президента Башара Асада. Наемники, нанятые компанией под названием Вагнер, включают ультранационалистических россиян и военных ветеранов, некоторые из которых также воевали на Донбасе.

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании "Вагнер". По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК "Вагнера" может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.