Рост численности населения Земли вышел из-под контроля – ученые
07:37, 28 октября 2014Мир
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Австралийские ученые из университета Аделаиды допускают, что население Земли к концу XXI века увеличится с семи до десяти миллиардов человек.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
По данным исследования, основанного на статистике ООН и ВОЗ, рост населения планеты уже настолько вышел из-под контроля, что теперь его не смогла бы сдержать даже третья мировая война, количество жертв которой равнялось бы общему числу погибших в Первой и Второй мировых войнах.
Читайте такжеВ США поместили в карантин солдат, вернувшихся из Западной АфрикиПо словам профессора Кори Брэдшоу, такой быстрый рост населения недопустим, так как может привести к нехватке продовольствия и к ухудшению климата на планете.
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