Рост численности населения Земли вышел из-под контроля – ученые

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным исследования, основанного на статистике ООН и ВОЗ, рост населения планеты уже настолько вышел из-под контроля, что теперь его не смогла бы сдержать даже третья мировая война, количество жертв которой равнялось бы общему числу погибших в Первой и Второй мировых войнах.

Читайте такжеВ США поместили в карантин солдат, вернувшихся из Западной АфрикиПо словам профессора Кори Брэдшоу, такой быстрый рост населения недопустим, так как может привести к нехватке продовольствия и к ухудшению климата на планете.