Трамп может использовать разгром наемников РФ в Сирии как пример своей жесткости насчет Москвы – Bloomberg

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома прозрачно заявила, что недавний "инцидент" указывает на жесткость Трампа по Сирии.

Президент США может привести сокрушительный удар возглавляемой США коалиции по российским военным наемникам в Сирии 7-го февраля как пример его собственной жесткой политики в отношении России.

На это обращает внимание издание Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, информированный по поводу ситуации, передает Голос Америки.

Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома прозрачно заявила, что недавний "инцидент" указывает на жесткость Трампа по Сирии.

"Он уже прибег к ряду действий, чтобы надавить на Россию и быть жестким в отношении нее. На прошлой неделе имел место инцидент, о котором будет заявлено в ближайшие дни, и другие примеры жесткой позиции президента в отношении России", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как ранее сообщили многочисленные СМИ, возглавляемая США коалиция 7 февраля нанесла воздушный удар в ответ на нападение крупного подразделения сторонников президента Сирии Башара Асада, в состав которого входили российские наемники, на союзников США в регионе. В состав союзнического подразделения на момент атаки входили американские спецназовцы. Количество жертв удара, как отметили СМИ, могло составить 100 убитых и сотен раненых со стороны частной российской военной компании "ЧВК Вагнера", которая якобы активно используется правительством России и управляется штатными военными.

На официальном уровне военные США заявляли, что не были информированы о присутствии россиян на месте инцидента.

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Возможность того, что США могут на официальном уровне приписать себе, как достижение, убийство на поле боя значительного количества российских граждан - серьезно обеспокоила Александра Кларксона, авторитетного обозревателя-международника, преподавателя Королевского колледжа в Лондоне.

Кларксон считает, что Россия может быть вынуждена прибегнуть к ответным действиям, если США на официальном уровне припишут себе убийство россиян.

"Если и есть какой-то шаг, который заставит россиян почувствовать необходимость нанести удар в ответ - даже несмотря на то, что последствия таких действий будут неутешительными - то это именно он", - твиттнул Кларксон в среду.

Свои замечания высказал и Дараг Макдовелл (Daragh McDowell), эксперт аналитической компании Verisk Maplecroft.

"Многое зависит от того, какой будет ответ России. Я лично все еще не могу смириться с тем, что президент США может пойти на что-то такое, забыв о следующих факторах: а) генералы вооруженных сил США отрицают, что знали о наличии россиян на месте происшествия во время, когда произошла стычка; б) огромный ядерный арсенал России", - твиттнул Макдовелл.