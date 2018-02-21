РосСМИ рассказали о численности группировки "Вагнера" и расходах на содержание наемников

15:20, 21 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет Republic со ссылкой на список наемников одного из подразделений, который оказался в распоряжении издания.

Издание отмечает, что в списке одного из подразделений значатся личные номера жетонов по порядку от 1 до 3602. Сколько из обладателей жетонов до сих пор активно участвуют в работе компании, Republic не уточняет, отметив, что как минимум один фигурант списка - Евгений Аликов из Архангельской области - погиб в Сирии в сентябре 2017 года. У Аликова был предпоследний номер в списке - 3601.

По информации Republic, из 3602 человек около тысячи постоянно находятся в Краснодарском крае - там у группы находится лагерь.

Читайте такжеАмериканская молотилка: российский журналист рассказал, почему были уничтожены наемники "Вагнера" в Сирии"В ЧВК "Вагнера" зачастую стремятся бывшие военные и ветераны внутренних войск, которые в мирной жизни не смогли найти работу или устроились лишь охранниками", - пишет Republic.

Издание отмечает, что расходы на содержание ЧВК "Вагнер" составили 16,1-17,4 миллиарда рублей за два с половиной года. Большая часть этих денег ушла на зарплаты наемников. Отмечается, что в Сирии их средняя зарплата составляет 240 тысяч рублей в месяц, на базе - около 80 тысяч рублей. Также в нее входит стоимость питания, снаряжения, а также размера компенсаций родственникам уничтоженных наемников (по 5 миллионов рублей за каждого).

Источники Republic заявили, что у ЧВК несколько "частных инвесторов", имена которых они раскрыть отказались. При этом собеседник издания заверил, что после массового уничтожения в Сирии "о роспуске самой ЧВК речи не идет".

По словам двух наемников, раньше к набору личного состава подходили строже: требовался боевой опыт, умение обращаться с оружием, сдача нормативов по физической подготовке и так далее; с 2017 года эти требования заметно смягчили. Отчасти этим, отчасти отсутствием армейской поддержки собеседники Republic объясняют и рост потерь.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

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Теги: #ЧВК Вагнер#российские наемники#наемники в Сирии