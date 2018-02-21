РосСМИ рассказали о численности группировки "Вагнера" и расходах на содержание наемников

Несмотря на массовое уничтожение наемников в Сирии речь о роспуске группировки ЧВК "Вагнера" не идет.

Группировка ЧВК "Вагнер" по состоянию на февраль 2018 года насчитывает как минимум 3602 наемника.

Об этом пишет Republic со ссылкой на список наемников одного из подразделений, который оказался в распоряжении издания.

Издание отмечает, что в списке одного из подразделений значатся личные номера жетонов по порядку от 1 до 3602. Сколько из обладателей жетонов до сих пор активно участвуют в работе компании, Republic не уточняет, отметив, что как минимум один фигурант списка - Евгений Аликов из Архангельской области - погиб в Сирии в сентябре 2017 года. У Аликова был предпоследний номер в списке - 3601.

По информации Republic, из 3602 человек около тысячи постоянно находятся в Краснодарском крае - там у группы находится лагерь.

Читайте такжеАмериканская молотилка: российский журналист рассказал, почему были уничтожены наемники "Вагнера" в Сирии"В ЧВК "Вагнера" зачастую стремятся бывшие военные и ветераны внутренних войск, которые в мирной жизни не смогли найти работу или устроились лишь охранниками", - пишет Republic.

Издание отмечает, что расходы на содержание ЧВК "Вагнер" составили 16,1-17,4 миллиарда рублей за два с половиной года. Большая часть этих денег ушла на зарплаты наемников. Отмечается, что в Сирии их средняя зарплата составляет 240 тысяч рублей в месяц, на базе - около 80 тысяч рублей. Также в нее входит стоимость питания, снаряжения, а также размера компенсаций родственникам уничтоженных наемников (по 5 миллионов рублей за каждого).

Источники Republic заявили, что у ЧВК несколько "частных инвесторов", имена которых они раскрыть отказались. При этом собеседник издания заверил, что после массового уничтожения в Сирии "о роспуске самой ЧВК речи не идет".

По словам двух наемников, раньше к набору личного состава подходили строже: требовался боевой опыт, умение обращаться с оружием, сдача нормативов по физической подготовке и так далее; с 2017 года эти требования заметно смягчили. Отчасти этим, отчасти отсутствием армейской поддержки собеседники Republic объясняют и рост потерь.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников так называемой российской частной военной компании «Вагнер». По разным данным, количество убитых в начале февраля наемников ЧВК «Вагнера» может достигать 600 человек.

В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.