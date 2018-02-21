SpaceX еще раз отложила запуск ракеты со спутниками для раздачи интернета

Ранее специалистам потребовалось больше времени для проверки систем перед стартом, в этот раз причиной переноса стал сильный ветер.

SpaceX Илона Маска вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Microsat 2a, Microsat 2b и PAZ. Компания сообщила, что причиной стал сильный ветер.

Читайте такжеИнтрига с "Hyperloop в Украине": что известно о сверхскоростных вакуумных поездах Илона Маска (фото, видео) Планируется, что запуск будет произведен 22 февраля с базы Ванденберг в 6:17 (17:17 мск). До этого SpaceX уже переносила старт Falcon 9. Сначала он планировался 17 февраля, но был перенесен на 18 февраля, а затем - на 21-е. В компании это объясняли тем, что специалистам потребовалось больше времени для проверки систем перед стартом.

Microsat 2a и Microsat 2b должны стать первыми в проекте SpaceX под названием Starlink, в рамках которого в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для раздачи интернета. Испанский спутник PAZ предназначен для радиолокационного наблюдения.

Как сообщал УНИАН, SpaceX 6 февраля запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. В качестве макета полезной нагрузки​ был использован Tesla Roadster Илона Маска с одетым в скафандр производства SpaceX водителем-манекеном. Машина была успешно выведена на гелиоцентрическую орбиту.