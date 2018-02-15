Крушение первой ступени Falcon Heavy: Маск рассказал об ошибке инженеров

Маск подчеркнул, что в целом пуск прошел "настолько хорошо, насколько можно было надеяться".

Глава компании SpaceX Илон Маск объявил причину неудачи при попытке совершения управляемого спуска первой ступени центрального сегмента сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. По мнению Маска, инженеры SpaceX допустили ошибку с объемами топлива для ракеты.

Читайте такжеМарс – лишь прикрытие: Маск планирует накрыть Землю сетью скоростного Интернета (видео)

"Была нехватка жидкости для зажигания двух внешних двигателей. Решение этой проблемы очевидно", - написал Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей Twitter. Судя по всему, под "очевидным решением" Маск имеет в виду увеличение количества топлива, пишет Новое время.

Тем не менее, Маск подчеркнул, что в целом пуск прошел "настолько хорошо, насколько можно было надеяться".

Также Илон Маск рассказал о планах по строительству третьей плавучей платформы. Будущий корабль-платформа для посадки космических ракет получит название A Shortfall of Gravitas. Она будет служить посадочной площадкой в Атлантическом океане для двух ракет-ускорителей Falcon Heavy.

Следующий запуск компании SpaceX запланирован на 17 февраля. Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту испанский разведывательный спутник Paz, в качестве дополнительной нагрузки в космос отправятся аппараты Microsat-2a и Microsat-2b, созданные в рамках проекта Starlink. Это программа призвана обеспечить доступ в интернет для всего мира через сеть небольших спутников.

Как сообщал УНИАН, запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с Tesla в качестве полезной нагрузки состоялся 6 февраля.