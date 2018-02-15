Крушение первой ступени Falcon Heavy: Маск рассказал об ошибке инженеров

12:34, 15 февраля 2018
Наука и IT
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Илон Маск / REUTERS

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"Была нехватка жидкости для зажигания двух внешних двигателей. Решение этой проблемы очевидно", - написал Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей Twitter. Судя по всему, под "очевидным решением" Маск имеет в виду увеличение количества топлива, пишет Новое время.

Тем не менее, Маск подчеркнул, что в целом пуск прошел "настолько хорошо, насколько можно было надеяться".

Также Илон Маск рассказал о планах по строительству третьей плавучей платформы. Будущий корабль-платформа для посадки космических ракет получит название A Shortfall of Gravitas. Она будет служить посадочной площадкой в Атлантическом океане для двух ракет-ускорителей Falcon Heavy.

Следующий запуск компании SpaceX запланирован на 17 февраля. Ракета-носитель Falcon 9 выведет на орбиту испанский разведывательный спутник Paz, в качестве дополнительной нагрузки в космос отправятся аппараты Microsat-2a и Microsat-2b, созданные в рамках проекта Starlink. Это программа призвана обеспечить доступ в интернет для всего мира через сеть небольших спутников.

Как сообщал УНИАН, запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с Tesla в качестве полезной нагрузки состоялся 6 февраля.

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Теги: #Илон Маск#запуск Falcon Heavy