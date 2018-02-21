Полицейский поймал мальчика, который выпал с третьего этажа (видео)

17:03, 21 февраля 2018
Мир
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Все началось с того, что трое полицейских услышали крик ребенка, который свисал с балкона жилого дома. Они засуетились и хотели натянуть ковер, но не успели. Зато один из них поймал мальчика.

На видео видно, как он падает с высоты прямо в руки полицейскому. Последний, не удержав равновесие, упал на землю. Как пишут местные СМИ, мальчик во время падения не получил серьезных травм. У полицейского, который спас малыша - незначительная травма головы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Британии полицейский героически удержал фургон с водителем на краю моста.

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