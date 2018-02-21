США ранее предупредили страны по всему миру о законе о расширении антироссийских санкций и предостерегли от заключения контрактов с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В Кремле обвинили США в нечестной конкуренции на рынке военно-технического сотрудничества и намерены хеджировать риски.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Всё нормально. Безусловно, мы пытаемся хеджировать риски, которые возникают в связи с проявлениями нечестной конкуренции со стороны США на рынке военно-технического сотрудничества и торговли специальным имуществом в международном масштабе. Естественно, Россия будет бороться с этими проявлениями нечестной конкуренции», - заявил Песков.

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«Это чувствительная область - военно-техническое сотрудничество, и это не та область, которая подлежит повышенной транспарентности, по известным причинам. Поэтому здесь вряд ли стоит вдаваться в детали», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Россия утратила контракты с рядом стран в оборонном секторе на сумму более 3 млрд долларов благодаря принятому в США закону о расширении антироссийских санкций (CAATSA).

По ее словам, США также предупредили страны по всему миру о CAATSA и предостерегли от заключения контрактов с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Нойерт уточнила, что США намерены также вводить санкции против стран, лиц и организаций, которые будут проводить транзакции, противоречащие CAATSA.