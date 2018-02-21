Санкции США нанесли бюджету России более $3 млрд убытков - Госдеп
Американский Госдепартамент утверждает, что из-за действий США российский бюджет недосчитался около 3 миллиардов долларов.
Такое мнение высказала в среду, 21 февраля, представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт, передает DW. Отвечая на вопрос об активности США по введению санкций в отношении РФ, она подчеркнула, что правительству в Вашингтоне необходимо произвести тщательный анализ всей ситуации, что займет некоторое время.
Читайте такжеТрамп о вмешательстве РФ в выборы: целью России было создать раздор, хаос и подорвать США
"Однако мы рады, что некоторые страны прекратили закупать некоторые виды российских материалов и других ресурсов. Мы предполагаем, что сумели остановить закупки более чем на 3 миллиарда долларов. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием", - заявила Науэрт.
По ее словам, это означает, что в российскую казну поступает меньше денег, что в Вашингтоне считают успехом "в деле привлечения России к ответственности".
Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о возможности введения новых санкций против России.