В Британии найдены боксерские перчатки времен Римской империи

По мнению экспертов, кожаным боксерским перчаткам более двух тысяч лет.

В графстве Нортумберленд на севере Англии выставили на всеобщее обозрение боксерские перчатки времен Римской империи, найденные во время раскопок возле оборонительного укрепления Вала (или Стены) Адриана.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". По мнению экспертов, участвующих в раскопках в Виндоланде - известном римском форте в Британии, - археологическая находка представляет собой "единственный выживший экземпляр со времен Римской империи".

Речь идет о кожаных накладках для кистей рук. Кожаные полоски плотно прилегали к костяшкам пальцев, защищая от увечий. По-видимому, подобные "перчатки" использовались в кулачных боях.

Профессор Эндрю Бирли, директор центра раскопок Vindolanda Trust, не скрывает восхищения "удивительной находкой".

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Древние кожаные накладки обнаружили еще прошлым летом вместе с письменными табличками, мечами, обувью.

Более крупная по размеру перчатка была сделана из цельного куска кожи и набита натуральным материалом, который мог применяться для амортизации ударов.

Меньшая по размеру перчатка, которая была найдена в "почти идеальном состоянии", была сделана из жесткой кожи. Вероятно, речь идет не об одной паре перчаток.

По имеющимся сведениям, перчатки применялись в тренировочных боях, поскольку в них отсутствуют металлические вставки, используемые в древних боксерских поединках.

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