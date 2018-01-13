В США на аукционе будут продавать парадную машину Гитлера

17 января на торги в штате Аризона выставят парадный автомобиль Адольфа Гитлера.

10% от полученных денег будут направлены на образовательные проекты об опасности национал-социализма. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Аукционный дом Worldwide Auctioneers в американском штате Аризона объявил, что выставит на торги « исторически наиболее значимый автомобиль, когда-либо поступал в открытую продажу».

Похоже, что это не преувеличение: на невзрачном формуляре немецкого завода Daimler-Benz, датированном 1938 годом, в графе «заказчик» черным по белому написано: «фюрер и райхсканцлер». То, что на продажу будет выставлен парадный автомобиль Адольфа Гитлера, действительно можно назвать сенсацией.

История «Мерседеса» нацистского диктатора тщательно задокументирована. О заказе на его изготовление непосредственно позаботился личный шофер Гитлера, оберштурмбаннфюрер СС Эрих Кемпка. Основой для создания лимузина фюрера стала модель Mercedes-Benz770K с заводским индексом W150: роскошный автомобиль, который в основном предназначался для высокопоставленных чиновников.

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За весь период с 1938 по 1943 годы завод Daimler-Benz выпустил всего 88 автомобилей этой серии. Их владельцами стали, например, японский император Хирохито, король Норвегии, испанский диктатор Франко и Папа Римский.

Лимузин Гитлера, поступивший в гараж нацистского лидера незадолго до начала войны в 1939 году, был бронированной версией модели 770K. Окна автомобиля были сделаны из многослойного пуленепробиваемого стекла толщиной 4 сантиметра, а кузов защищен пластинами из специальной стали толщиной в 18 мм.

Гитлер использовал «Мерседес» как парадный автомобиль для особо важных выездов — например, в 1940 году, во время парада, посвященного празднованию победы Третьего рейха над Францией, или во время государственного визита итальянского диктатора Бенито Муссолини в Мюнхен.

После капитуляции Германии в 1945 году автомобиль Гитлера перешел в распоряжение армии США, чуть позже попал в руки частного лица, а затем неоднократно менял владельцев.