Трамп стал худшим президентом в истории США

07:49, 20 февраля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Нынешний американский президент Дональд Трамп занял последнюю позицию в рейтинге президентов, сместив с последней строчки Джеймса Бьюкенена, который был у руля (1857-1861 гг.), когда в Соединенные Штаты "скатились" в гражданскую войну.

Согласно исследованию New York Times, по оценкам экспертов в президентской политике, Трамп получил 12 баллов со 100 возможных.

Его предшественник в Овальном кабинете, Барак Обама, попал в топ-10, поднявшись на 10 позиций по сравнению с предыдущим опросом в 2014 году и заняв 8 строчку в рейтинге.

Первую строчку традиционно занимает Авраам Линкольн, за ним идут Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

Как сообщал УНИАН, Федеральный апелляционный суд в штате Вирджиния постановил, что скандальный указ Дональда Трампа о приостановлении приема мигрантов из ряда мусульманских стран, является неконституционным.

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Теги: #Дональд Трамп#Трамп худший президент#рейтинг президентов США