42-летняя Мила Йовович показала лицо без макияжа (фото)
13:28, 20 февраля 2018Мир
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В свои 42 года Йовович прекрасно выглядит, что отмечают и ее подписчики в соцсети.
Йовович активно занимается отжиманиями / фото instagram.com/millajovovich
Голливудская звезда Мила Йовович показала своим подписчикам фотографию без макияжа.
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В своем Instagram 42-летняя актриса выложила селфи, где изображена без макияжа. Как видно на фото, у Йовович нет морщин, а лицо украшает здоровый румянец.
В подписи под фото голливудская актриса якобы намекнула на секрет того, как ей удается хорошо выглядеть: "Я стараюсь отжиматься перед сном. Пока у меня получается только 40 раз, но стремлюсь к 60".
Ранее российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачева показала поклонникам свое лицо без макияжа.
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