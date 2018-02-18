Военный эксперт объяснил, почему Россия будет мстить за убийство наемников "Вагнера" в Сирии

По мнению эксперта, Москва не оставит без ответа уничтожение российских военных в Сирии.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец высказал свое мнение о ликвидации российской ЧВК "Вагнер" в Сирии.

По его мнению, Москва не оставит без ответа уничтожение российских военных.

"… Россия будет отвечать, потому что фактически она понимает, что уничтожение наемников ЧВК "Вагнер" было элементом более серьезной операции, где все стороны, действующие в этом регионе используют те или иные способы, чтобы влиять на действия своих противников", — сказал эксперт во время чата в "Главреде" .

Читайте такжеВ Сирии в результате взрыва погибли еще 15 российских наемников"Возможно, предыдущие знаки, которые подавали Москве – не действовать так, как она действует, были проигнорированы российской стороной. А уничтожение наемников "Вагнера" ​​было очередным показательным знаком, чтобы Россия действовала иначе. Но в любом случае в регионах, где пересекаются интересы многих стран, реальные причины и последствия различных событий могут быть совершенно отличными от тех, что мы видим на экранах телевизоров", — отметил военный эксперт.

Напомним, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" сообщал, что в Сирии российские наемники из ЧВК "Вагнер" понесли значительные потери, однако руководство РФ это скрывает.