Штаты призывают своих союзников и партнеров воздержаться от покупок, которые могут повлечь санкции со стороны Вашингтона.

США призвали Индию отказаться от покупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, ведь в противном случае могут ввести в отношении страны санкции.

Этот вопрос в субботу, 20 марта, обсудили министры обороны стран - Ллойд Остин и Раджнатх Сингх во время встречи в Нью-Дели, пишет DW.com.

Штаты призывают своих союзников и партнеров воздержаться от покупок, которые могут повлечь санкции со стороны Вашингтона, заявил глава Пентагона журналистам.

Reuters со ссылкой на слова американского министра уточняет, что поскольку поставка С-400 в Индию еще не осуществлялась, возможность конкретных санкций пока не обсуждалась.

Как отмечает DW.com, контракт на поставку С-400 в Индию был подписан после переговоров Москвы и Нью-Дели на самом высоком уровне осенью 2018 года. Первые поставки ожидаются до конца 2021 года. По этому контракту Индия уже перечислила России 800 млн долл.

Влияние РФ на отношения партнеров НАТО

Ранее российская зенитно-ракетная система уже осложнила отношения США и Турции. Обе страны являются членами Североатлантического альянса, однако Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставке ракетных комплексов Patriot.

К тому же США ввели санкции против турецких чиновников, причастных к покупке этих систем.

ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, баллистическими ракетами, гиперзвуковыми целями и другими средствами воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

По данным разработчиков, система может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, а также до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Батареи ЗРК С-400 расположены и на оккупированном Россией украинском полуострове Крым.

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Автор: Катерина Комолова