США добиваются от Индии отказа от крупных покупок российского вооружения

Речь идет не обо всем, но что-то вроде С-400 и Су-35 представляло бы собой вызов.

США ведут работу, чтобы Индия отказывалась в будущем от заключения крупных контрактов в сфере военно-технического сотрудничества с Россией.

Читайте такжеКитай и Индия увеличили ядерные арсеналы - SIPRIОб этом сообщил помощник госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер. В качестве примера крупных покупок он привел зенитные ракетные системы С-400 и истребители Су-35.

«Не подвергайте риску дальнейшие благоприятные возможности (сотрудничества с США.- ред.), которые могут быть осложнены (приобретением.- ред.) значительных российских вооружений. Речь идет не обо всем, но что-то вроде С-400 представляло бы собой вызов. Что-то вроде Су-35, представляло бы собой вызов», - объяснил журналистам позицию США Купер, передает kommersant.

Помощник госсекретаря утверждает, что США не стремятся нанести ущерб обороноспособности Индии и ее нацбезопасности. По его мнению, Индия может отказаться от российского оружия и техники в один момент. Вместе с тем, Купер уклонился от прямого ответа на вопрос о том, рассматривают ли США возможность поставок Индии передвижных комплексов ПРО, зенитно ракетных комплексов Patriot и истребителей F-35.

Военное сотрудничество РФ и Индии:

Россия договорилась ускорить выполнение ключевого оборонного контракта с Индией.

Контракт предусматривает поставку Дели пяти С-400, а также активизирует переговоры по поставке Индии 33 истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.

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Автор: УНИАН