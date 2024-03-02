Теперь РФ получит от Беларуси нелицензионные детали к РСЗО.

Россия и Беларусь не смогли согласовать цену на поставку деталей и узлов к ракетным системам залпового огня "Град", и теперь россияне из-за своего желания сэкономить получат нелицензированные детали к РСЗО.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, согласно контракту, белорусский подрядчик, ОАО "Волатавто", должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО "Град" продукции (рамы, основы, направляющие трубы) российскому заказчику - ЗАО "Специальное конструкторское бюро". Оба предприятия находятся под действием международных санкций.

"Спор возник во время встречи, когда делегация "Волатавто" презентовала бумаги с расчетами - стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%. После напряженных переговоров белорусы провели дополнительную калькуляцию и нашли "выход" для удешевления: производить составные элементы будут субподрядчики, которые не имеют соответствующих лицензий", - рассказывают в ГУР.

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Соответственно, такое решение для россиян будет означать снижение качества продукции, а следовательно - повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО "Град".

Сотрудничество России и Беларуси

В январе белорусские военные отбыли в РФ изучать опыт войны против Украины. В ходе занятий "акцент будет сделан на опыт, приобретенный вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции". После обучения военные как инструкторы будут передавать полученный опыт подразделениям ВС страны.

Также УНИАН сообщал, что аналитики Института изучения войны раскрыли "секретную" работу "вагнеровцев" в Беларуси.

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