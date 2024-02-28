Колонна российской бронетехники прибыла в Минск.

В Беларуси зафиксировали прибытие российской военной техники. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

"Агенты "Атеш" сообщили о прибытии большой колонны техники в Минск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего зафиксировано около 60 единиц, из которых основная часть это БМП-2 (боевые машины пехоты на гусеничном ходу) и 4МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач, легкий бронированный).

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"Рашисты продолжают использовать территорию Беларуси, в своей преступной войне. Наши сторонники в Республике Беларусь, внимательно отслеживают каждый шаг войск РФ", - говорится в сообщении.

Возможная война РФ с НАТО

Институт изучения войны сообщил, что президент РФ Владимир Путин начал подготовку к военной агрессии против НАТО. Отмечалось, что об этом свидетельствуют два его указа от 26 февраля, которые официально восстанавливают Московский и Ленинградский военные округа. Таким образом, в РФ также расформировывается Западный военный округ (ЗВО), который минобороны РФ сформировало в 2010 году путем соединения этих двух округов - МВО и ЛВО. По данным аналитиков, ранее ЗВО охватывал российскую границу с Украиной, Беларусью и странами Балтии. Его стратегические задачи включали наблюдение за операциями ВС РФ в Украине после начала полномасштабной войны, а также подготовку к возможному противостоянию с НАТО. Теперь ЛВО будет проходить вдоль северо-восточной границы НАТО, а МВО - вдоль северо-восточной части Украины и Польши. Это позволит Москве одновременно "занять позицию" против НАТО и упростить командование и управление военными действиями в Украине.

К Третьей мировой войне готовится самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Власти страны, поддерживающие РФ, укрепили планы быть "насколько возможно" готовыми к предстоящей конфронтации.

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