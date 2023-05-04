Этот визит Зеленского в Нидерланды стал его первым визитом в страну в качестве президента.

Вечером в среду после короткого визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды с первым в статусе президента визитом.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, ожидается, что украинский лидер встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, министром иностранных дел Вопке Хукстра и министром обороны Кайсой Оллонгрен. Предполагается, что на встрече Зелеснького с Рютте также будет присутствовать премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Также ожидается, что Зеленский выступит с речью под названием "Нет мира без справедливости" и посетит Международный уголовный суд в Гааге.

Видео дня

Визит президента вызвал споры среди парламентариев. Сегодня, 4 мая, в страны День памяти – вспоминают всех жертв (как среди гражданских, так и среди военнослужащих), погибших во время вооруженных конфликтов или миротворческих миссий в Нидерландах или за пределами страны с начала Второй мировой войны. Член парламента Кэролайн ван дер Плас (партия BoerBurgerBeweging) назвала дату визита Зеленского "очень неуместной" и заявила, что не будет присутствовать на встрече с украинским лидером.

В то же время несколько депутатов парламента заявили, что не согласны с ее утверждениями. Рубен Брэкельманс (партия VVD) заявил, что "бойкот дружественного главы государства зашел очень далеко". А депутат Хармен Крул (CDA) назвал визит "особой встречей с человеком еврейского происхождения, чьи дедушки и бабушки пережили Холокост".

Этот визит Зеленского в Нидерланды – первый с момента его избрания президентом Украины в 2019 году. Ранее в этом году украинский лидер уже выступал перед парламентом страны, но по видеосвязи.

Обновлено (10:50): Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что сегодня начался официальный визит Зеленского в Нидерланды.

По его словам, в Гааге глава государства уже провел встречу с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп.

Также сегодня запланирован визит Зеленского в Международный криминальный суд и встреча с его президентом Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером.

Кроме того, Зеленский планирует обратиться к нидерландскому обществу и представителям международных судебных институций, расположенных в Гааге. По словам источника УНИАН в Офисе президента, обращение запланировано на 12.00.

Никифоров также уточнил, что сегодня президент Украины встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и в трехстороннем формате - с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

Также состоится аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

Зарубежные поездки Зеленского во время полномасштабной войны - что известно

Первые 10 месяцев после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину президент Владимир Зеленский не покидал страну. В декабре 2022 года состоялась первая зарубежная поездка – Зеленский отправился в США. С тех пор он посетил несколько западноевропейских столиц и Польшу.

В среду, 3 мая, Зеленский отправился в Хельсинки, где принял участие в саммите с лидерами Северных стран и провел встречу с президентом Саули Нийнисте.

СМИ также сообщали, что Зеленский якобы планирует визит в Германию, который должен состояться 13 мая. В то же время стало известно, что визит под угрозой срыва из-за того, что в Киеве разочарованы утечкой информации о нем.

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