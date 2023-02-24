Однако этот вопрос должен быть согласован с партнерами.

Польша готова проводить обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да, мы готовы такие учения на F-16 проводить в Польше", - отметил он.

Однако Моравецкий добавил, что этот вопрос должен быть согласован в "более широкой коалиции", имея в виду партнеров.

"Это очень важно, чтобы украинское небо в конце концов было безопасным", - сказал премьер Польши.

Помощь Польше Украине

24 февраля Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2 A4. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Они будут защищать вас на поле боя..., мы передадим Вам в скором времени следующие", - отметил премьер Польши.

Он также отметил, что сейчас в Польше продолжаются учения украинских военных на этих танках.

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