Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли обсудили поставка Украине боеприпасов и техники.
Залужный в Telegram сообщил, что во время телефонного разговора отдельно остановился на теме укомплектования наших подразделений и важности своевременной поставки Украине вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве.
Он отметил, что проинформировал об обстановке на всех участках фронта.
"Ситуация тяжелая, но контролируемая. Самые ожесточенные бои продолжаются В Бахмуте, Авдеевке и Марьинке, где Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении наступательных действий", - рассказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ рассказал о ракетных ударах российской стратегической авиацией и ежедневных бомбардировках гражданских объектов управляемыми авиабомбами в прифронтовой зоне. А также отметил необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны.
Зеленский заявил, что ВСУ не хватает оружия для контрнаступления
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам сказал, что контрнаступление будет и наши силы обороны к нему готовятся. При этом отметил, что верит, что он будет успешным и Украина сможет деоккупировать свои территории. По его словам, многое зависит от украинцев, но "есть много деталей в поставках оружия".
Он подчеркнул, что для Украины велик риск, если "некоторые вещи, которые мы ждем не дойдут". Риск в том, что если не будет достаточно бронированной техники, например, то будет больше жертв, а для нас важно сохранить своих воинов по максимуму, поэтому должно работать современное оружие. Он отметил, что хочется дождаться всего того, что было обещано, но иногда сроки не совпадают.