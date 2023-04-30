Критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и ограничивает способность осуществить успешное контрнаступление.

Союзники поставляют Украине очень эффективную технику, например, современные танки, но боеприпасов для нее критически не хватает, что превращает современное оружие в "складской товар". Об этом после визита в Украину заявил президент Чехии Петр Павел, пишет издание České noviny.

"Из тех переговоров, которые у меня были в Украине, а их было очень много, как на центральном уровне, так и на уровне одной области, стало вполне понятно, что для успешной обороны Украине сегодня больше всего нужны боеприпасы. Технологий, конечно, тоже не хватает, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность осуществить успешное контрнаступление. И если они хотят восстановить контроль над оккупированной территории, которую Россия агрессивно удерживает больше года, то другого пути, кроме контрнаступления, действительно нет", – сказал он.

Павел заявил, что Чехия в сотрудничестве с союзниками ищет пути увеличения поставок боеприпасов в Украину.

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"Мы будем продолжать искать способы не только увеличить поставки боеприпасов из наших источников, но и творчески искать пути в сотрудничестве с нашими союзниками, возможно, другими странами, чтобы получить то, что нужно Украине, за короткий период времени", – заявил президент.

ЕС закупает боеприпасы для Украины

В марте страны ЕС приняли решение в течение года предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов. К инициативе присоединились более 20 стран блока. Для обеспечения этой цели планируется выделение 2 миллиарда евро. Половина средств будет потрачена на закупки снарядов, и способ расходования этих средств стал предметом споров в блоке. В частности, Польша выступила за то, чтобы контракты получали страны за пределами ЕС, если это станет путем для более быстрого их получения, а Франция настаивала на том, чтобы деньги не выходили за пределы блока.

25 апреля главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас завершается подготовка второго транша в размере 1 миллиарда долларов на закупку боеприпасов. Он признал, что "были некоторые разногласия", но заверил, что "работа продолжается".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что разочарован неспособностью стран-членов ЕС реализовать собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины.

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