Су-57 может нести до четырех ракет Х-69.

Российские захватчики начали использовать против Украины "новейшие" ракеты Х-69, которые запускают с самолетов Су-57. При этом, как пишет издание Defense Express российские оккупанты и ранее применяли эти самолеты для атак на Украину.

Так, в апреле 2022 года враг бил из этих самолетов ракетами типа Х-59 по объектам в Кировоградской области и по припортовой инфраструктуре в Одесской области, без захода в воздушное пространство нашей страны. А Минобороны Великобритании утверждало, что РФ начала применять Су-57 в войне против Украины с июня 2022 года, как для ударов по наземным целям, так и для применения ракет "воздух-воздух".

Оценивая количество этих самолетов в России, эксперты Defense Express предполагают, что их может быть от десяти.

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"Здесь мы можем использовать лишь заявления российских пропагандистов о том, что в 2022 году их ВПК смог изготовить аж шесть самолетов этого типа, благодаря чему количество серийных строевых Су-57 составило на тот момент 10 единиц. Ну и также - оценку от авторитетного IISS о том, что рашистский ВПК в 2023 году изготовил в частности "несколько" Су-57", - отмечают эксперты.

Относительно количества Х-69, которое в теории может взять один Су-57, в Defense Express предполагают, что их может быть до четырех включительно.

Вражеская ракета Х-69 - это стоит знать

11 апреля оккупанты уничтожили самую мощную электростанцию в Киевской области - Трипольскую теплоэлектростанцию. В этот же день издание Defense Express, ссылаясь на свои источники, писало, что противники использовали свои новые дозвуковые крылатые ракеты для самолетов тактической авиации - Х-69.

Как отмечает авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, хотя существует мнение, что она используется только с современного российского самолета Су-57, но эти ракеты могут нести также самолеты Су-35, Су-34 и Су-30.

Он также добавил, что добавил, что Х-69 - ракета, которая получена в результате модернизации Х-59. Храпчинский добавил, что ракета Х-59 может преодолевать расстояние до 300 километров, а Х-69, возможно, 400 км.

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