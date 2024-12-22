Для России Украина была ключевым плацдармом для размещения ядерного оружия, считает Владимир Вятрович.

Украина вряд ли могла сохранить ядерное оружие, считает украинский историк и общественный деятель Владимир Вятрович. И по его мнению, на это есть две причины. Об этом он сказал в подкасте Громадського.

По его словам, из-за того, что Украина была крайне западной советской республикой, для России она была ключевым плацдармом для размещения оружия "на случай, если начнется большая война с западными силами". Отсюда стратегические ракеты, отметил он, "были направлены, в частности, на Соединенные Штаты Америки, на Вашингтон, Филадельфию".

Историк объясняет, почему Украина не могла сохранить ядерное оружие. Во-первых, утверждает он, абсолютное большинство общества не хотело этого, не понимало необходимости.

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"Во-вторых, надо понимать, что такой шаг, наверное, бы таки отразился на какой-то международной изоляции Украины. Украина была бы изолирована политически, экономически, и налаживание каких-то нормальных отношений вряд ли было бы возможным", - подчеркнул Вятрович.

При этом, по его мнению, политики кое-что не учли, в частности, они должны были бы "стремиться к тому, чтобы параллельно не усиливалась Россия", а также "больше внимания уделить вопросам гарантий для страны".

"Потому что то, что произошло с Будапештским меморандумом, это была попытка украинских политиков, которые были к тому причастны, выдать желаемое за действительное. И, к сожалению, тогда никто не озвучил единственной возможной и правильной гарантии безопасности для Украины - это членство в НАТО", - подытожил историк.

Ядерное оружие и Украина: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН со ссылкой на западные СМИ, в октябре в Брюсселе во время заседания Совета ЕС Владимир Зеленский заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие. И это заявление Зеленского якобы стало "ударом" и "шоком" для западных журналистов.

Однако президент Украины Владимир Зеленский уверял, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Он уточнил, что говорил о том, что когда Украина отказалась от ядерного оружия, она не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

Российский президент Владимир Путин заявил, что после появления ракеты "Орешник" на вооружении российской армии необходимость в ядерном оружии отпала. Также Путин сказал, что Россия "ядерную доктрину не усиливает, а совершенствует". И появление "Орешника" российский правитель считает очень важным событием.

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