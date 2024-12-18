В Британии могут расположить хранилища тактического ядерного оружия стоимостью несколько миллионов долларов.

В США обсуждают возможность разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в графстве Саффолк на востоке Англии. Рассматривается, что это произойдет уже в ближайшие несколько лет, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что на военной базе уже строится специальное место, о котором мало что известно. В издании считают, что там могут расположить хранилища тактического ядерного оружия стоимостью несколько миллионов долларов.

"Глобальная власть меняется, и наступает третий ядерный век. Перспективы безопасности более спорны, более двусмысленны и более опасны, чем мы знали за всю свою карьеру. Нигде это не проявляется так явно, как в ядерной сфере", - процитировало издание начальника штаба обороны Великобритании адмирала Энтони Радакина.

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Журналисты добавили, что уже сейчас в Европе размещены около 100 американских ядерных бомб B61. Они хранятся на базах в Бельгии, Италии, Нидерландах, Турции и Германии.

Кроме того, еще около 150 ядерных бомб B61 американцы могут сбросить с истребителей F-35. Но все они находятся в США, подчеркнули в издании.

Совместную разработку тактического ядерного оружия обсуждают Великобритания и Франция, поделились в издании. Журналисты отметили, что так европейские страны хотят уменьшить свою военную зависимость от США.

Ядерное оружие - последние новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что после появления ракеты "Орешник" на вооружении российской армии необходимость в ядерном оружии отпала. Он продолжает нахваливать ракету, которой был атакован украинский город Днепр.

Кроме того, в РФ рассматривают возобновление испытаний ядерного оружия из-за "враждебной политики" США. Об этом сказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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