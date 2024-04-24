Бронеавтомобиль "Козак-2М1" способен выдерживать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62х39 мм.

Оборонно-промышленный комплекс передал воинам 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ 15 бронемашин "Козак-2М1" и 25 многофункциональных бронеавтомобилей "Козак-5".

"Обеспечиваем наших военных современным и надежным оборудованием", - сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети Facebook.

На церемонии передачи присутствовал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич.

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Бронеавтомобили "Козак" - главные особенности

"Козак" - ряд украинских бронемашин, разработанных научно-производственным объединением "Практика". Первым прототипом был автомобиль с индексом СРМ-1 "Козак".

Впервые его показали широкой общественности 24 августа 2009 года, на параде в честь Дня независимости. После этого было разработано не менее 5 "Казаков" различных типов.

Известно, что "Козак-2М1" является модернизированной версией "Козак-2М", которую отличает несущий корпус-монокок. Бронекорпус машины имеет уровень баллистической защиты ПЗСА-5.

Это аналог стандарта НАТО STANAG 4569 lvl 2, который защищает от из бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62х39 мм. Фактически, машина представляет собой компактный БТР. На вооружение "Козак-2М1" приняли в 2020 году.

В свою очередь, бронеавтомобиль "Козак-5" построили на шасси внедорожника Ford F-550: это прежде всего вариант для полицейских спецподразделений. Он значительно легче, чем "Козак-2": вес "Козак-5" составляет 10 т.

Базовая версия вмещает до восьми человек, в задней стенке машины установлены одностворчатые двери. Сообщалось, что нацгвардия получила на вооружение "Козак-5" в 2017-м.

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